Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Матч второй ракетки Казахстана завершился неожиданным исходом

Опубликовано:

Теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко: Daniela Porcelli/Eurasia Sport Images/Getty Images

Один из лучших теннисистов Казахстана Александр Шевченко неудачно выступил в 1/16 финала турнира категории ATP 250 в Дохе (Катар), передает NUR.KZ.

В первом круге соревнования казахстанец встретился с французским теннисистом Ришаром Гаске, который занимает 119 строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов.

23-летний Шевченко уступил французу по итогу двух сетов 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час и 30 минут. За это время он успел реализовать пять брейк-поинтов из семи возможных, также он допустил три двойных ошибки и четыре раза подал мяч навылет.

Напомним, что Александр Шевченко поднялся на 45-е место в обновленном рейтинге, на его счету 1000 рейтинговых очков, это второй показатель среди казахстанских теннисистов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2062054-match-vtoroy-raketki-kazahstana-zavershilsya-neozhidannym-ishodom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.