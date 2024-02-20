Матч второй ракетки Казахстана завершился неожиданным исходом

Один из лучших теннисистов Казахстана Александр Шевченко неудачно выступил в 1/16 финала турнира категории ATP 250 в Дохе (Катар), передает NUR.KZ.

В первом круге соревнования казахстанец встретился с французским теннисистом Ришаром Гаске, который занимает 119 строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов.

23-летний Шевченко уступил французу по итогу двух сетов 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час и 30 минут. За это время он успел реализовать пять брейк-поинтов из семи возможных, также он допустил три двойных ошибки и четыре раза подал мяч навылет.

Напомним, что Александр Шевченко поднялся на 45-е место в обновленном рейтинге, на его счету 1000 рейтинговых очков, это второй показатель среди казахстанских теннисистов.

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