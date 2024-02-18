Первая ракетка мира высказалась о победе над Еленой Рыбакиной

Лидер мирового рейтинга, польская теннисистка Ига Швентек подвела итоги турнира WTA 1000 в катарской Дохе, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

Швентек выиграла данный турнир третий год подряд. В этом сезоне в финале она одержала победу над первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной.

«Я никогда не думала, что победить на турнире три раза подряд — нечто особенное. Но могу сказать, что это происходит тогда, когда ты об этом не знаешь, поэтому я не стремлюсь побить какие-либо рекорды. Я просто играю в теннис и всё. Рада, что продолжала работать и не думала слишком о многом в течение этой недели, а просто сосредоточилась на правильных вещах. Думаю, это и было ключевым моментом. Приехать сюда, будучи двукратной чемпионкой, было нелегко. Поэтому я рада, что сейчас у меня есть такой опыт, надеюсь, я смогу его использовать», — отмечает лучшая теннисистка мира.

Ранее, финальное противостояние прокомментировала первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина.

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