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"Я видела так много казахстанских флагов": Елена Рыбакина прокомментировала поддержку фанатов

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Теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Darrian Traynor/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина высказалась о финальном противостоянии против лидера мирового рейтинга Иги Швентек из Польши, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

Казахстанская теннисистка после проигранного финала поблагодарила соперницу, а также отметила поддержку казахстанских болельщиков.

«Я боролась до конца. Счастлива, что вам понравился матч. Поздравляю Игу с отличной неделей и её команду с отличной работой. Конечно, я хочу сказать спасибо своему боксу и всем, кто меня поддерживает, моим тренерам, моему главному тренеру... надеюсь, он смотрит по телевизору... у него последний день отпуска (смеётся). Спасибо, ребята, за поддержку.
Это были отличные две недели. Отдельное спасибо нашему президенту Федерации тенниса Казахстана Булату Жамитовичу Утемуратову. Он приехал поддержать меня сегодня. А также болельщикам. Я видела так много казахстанских флагов. Удивительно видеть вас, ребята. Я не ожидала увидеть столько поддержки. Это правда очень помогает. Особенно когда такие сложные матчи», - рассказала после матча Елена.

Напомним, Елена Рыбакина уступила польке Иге Швентек в финале хардовых соревнований категории WTA 1000 в катарской Дохе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2061553-ya-videla-tak-mnogo-kazahstanskih-flagov-elena-rybakina-prokommentirovala-podderzhku-fanatov/

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