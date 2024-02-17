Елена Рыбакина проиграла первой ракетке мира в финале престижного турнира

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уступила польке Иге Швентек в финале хардовых соревнований категории WTA 500 в катарской Дохе, передает NUR.KZ.

В первом сете казахстанка лидировала со счетом 4:1, однако упустила преимущество. Дошло до тай-брейка, где Швентек отыграла несколько сетболов и оказалась сильнее — 10:8.

Второй сет дался польке легче. Она завладела инициативой и забрала победу со второго матчбола. Итоговый счет — 7:6 (10:8), 6:2.

Встреча продлилась 2 часа 16 минут. За это время Рыбакина совершила три эйса и две двойные ошибки, реализовала три из десяти брейк-пойнтов.

Швентек в третий раз подряд выиграла турнир в Дохе. Для лидера мирового рейтинга это 18-й титул в профессиональной карьере.

Рыбакина в десятый раз потерпела поражение в финале на высшем уровне. В активе казахстанки осталось семь титулов, два из которых — в Брисбене и Абу-Даби — она выиграла в нынешнем сезоне.

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