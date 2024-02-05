"Я был на грани поражения, и теперь стою здесь с титулом": Александр Бублик высказался о победе на турнире ATP 250 в Монпелье

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик прокомментировал свою победу на турнире ATP 250 в Монпелье (Франция), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ATP.

Напомним, что Бублик стал чемпионом турнира и гарантировал себе выход на Олимпийские игры-2024 в Париже.

"Я был на грани поражения в стартовом круге, и вот теперь стою здесь с титулом. Спасибо зрителям за поддержку в течение всей недели. Видел фотографии всех великих чемпионов турнира в прошлом, и среди них было моё лицо из 2022 года.

Возможно, если продолжу так играть, в будущем здесь будет больше моих фото. Поэтому сейчас я действительно счастлив", - заявил теннисист.

Также добавим, что по ходу своего выступления на турнире Александр установил уникальный рекорд в истории тенниса.

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