"Я был на грани поражения, и теперь стою здесь с титулом": Александр Бублик высказался о победе на турнире ATP 250 в Монпелье

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик прокомментировал свою победу на турнире ATP 250 в Монпелье (Франция), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ATP.
Напомним, что Бублик стал чемпионом турнира и гарантировал себе выход на Олимпийские игры-2024 в Париже.
"Я был на грани поражения в стартовом круге, и вот теперь стою здесь с титулом. Спасибо зрителям за поддержку в течение всей недели. Видел фотографии всех великих чемпионов турнира в прошлом, и среди них было моё лицо из 2022 года.
Возможно, если продолжу так играть, в будущем здесь будет больше моих фото. Поэтому сейчас я действительно счастлив", - заявил теннисист.
Также добавим, что по ходу своего выступления на турнире Александр установил уникальный рекорд в истории тенниса.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2059259-ya-byl-na-grani-porazheniya-i-teper-stoyu-zdes-s-titulom-aleksandr-bublik-vyskazalsya-o-pobede-na-turnire-atp-250-v-monpele/