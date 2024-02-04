Александр Бублик завоевал первый трофей в сезоне и гарантировал себе место на Олимпиаде в Париже

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик завоевал свой первый трофей сезона на турнире серии ATP 250 во французском городе Монпелье, передает NUR.KZ.
В финальном матче его соперником выступил представитель Хорватии Борна Чорич.
В первом сете казахстанец вел по счету, выиграв четыре гейма, однако соперник успел реабилитироваться и забрал первую часть встречи со счетом 7:5. Второй сет полностью остался за Бубликом, счет 2:6, и в заключительном отрезке игры Александру также удалось обыграть оппонента со счетом 3:6.
Игра длилась два часа и 19 минут. За это время первой ракетке Казахстана удалось завершить пять брейк-поинтов из семи возможных, допустить 6 двойных ошибок, а также 19 раз подать мяч навылет.
Напомним, что победа в турнире позволила Александру Бублику квалифицироваться на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2059053-aleksandr-bublik-zavoeval-pervyy-trofey-v-sezone-i-garantiroval-sebe-mesto-na-olimpiade-v-parizhe/