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Александр Бублик установил уникальный рекорд в истории тенниса

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик стал автором уникального достижения на победном для себя турнире ATP 250 во французском Монпелье, передает NUR.KZ.

Как подтвердили в пресс-службе мирового тура, Бублик — первый, кому удалось взять титул на уровне ATP после проигрышей в первых сетах каждого матча. В Монпелье казахстанец за счет статуса сеяного теннисиста стартовал сразу во втором круге и на каждой стадии совершал камбэк.

Напомним, в решающей встрече соревнований Бублик обыграл хорвата Борну Чорича. Победа принесла первой ракетке Казахстана не только трофей, но и гарантированную лицензию на участие в Олимпиаде-2024.

Для Бублика этот титул стал первым в сезоне и четвертым в карьере. В Монпелье он уже становился сильнейшим в 2022 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2059152-aleksandr-bublik-ustanovil-unikalnyy-rekord-v-istorii-tennisa/

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