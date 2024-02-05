Александр Бублик установил уникальный рекорд в истории тенниса

Казахстанский теннисист Александр Бублик стал автором уникального достижения на победном для себя турнире ATP 250 во французском Монпелье, передает NUR.KZ.

Как подтвердили в пресс-службе мирового тура, Бублик — первый, кому удалось взять титул на уровне ATP после проигрышей в первых сетах каждого матча. В Монпелье казахстанец за счет статуса сеяного теннисиста стартовал сразу во втором круге и на каждой стадии совершал камбэк.

Напомним, в решающей встрече соревнований Бублик обыграл хорвата Борну Чорича. Победа принесла первой ракетке Казахстана не только трофей, но и гарантированную лицензию на участие в Олимпиаде-2024.

Для Бублика этот титул стал первым в сезоне и четвертым в карьере. В Монпелье он уже становился сильнейшим в 2022 году.

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