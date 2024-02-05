Александр Бублик добился лучшего в карьере результата в мировом рейтинге

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик установил личный рекорд в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

На минувшей неделе спортсмен выиграл турнир ATP 250 в Монпелье и взял четвертый титул в профессиональной карьере. Также Бублик установил уникальное для истории тенниса достижение на этих соревнованиях.

В обновленной версии мирового рейтинга казахстанец поднялся с 27-й на 23-ю позицию. Это его наивысшее место в карьере. Первой ракеткой мира остается серб Новак Джокович, в топ-10 изменений нет.

Александр Шевченко, недавно сменивший спортивное гражданство с российского на казахстанское, поднялся с 59-й на 56-ю строчку. Денис Евсеев и Бейбит Жукаев потеряли по одной и двум позициям и стали 177-м и 191-м соответственно.

В парном разряде лидерство в рейтинге сохранил индиец Рохан Бопанна. Лучший из казахстанцев Александр Недовесов остался на 48-й позиции. Андрей Голубев поднялся с 64-й на 63-ю строчку.

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