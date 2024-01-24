Определились все полуфиналистки Australian Open

В среду прошли два заключительных матча 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, сформировались обе пары следующей стадии, передает NUR.KZ.

В нижней части сетки украинка Даяна Ястремская со счетом 6:3, 6:4 одолела чешку Линду Носкову, которая ранее выбила из турнира первую ракетку мира польку Игу Швентек. Примечательно, что победительница пробилась в основную сетку через квалификацию, то есть на нынешнем Australian Open она выиграла уже восемь матчей подряд.

Соперницей Ястремской по следующей стадии станет Чжэн Циньвэнь. Китаянка, получившая 12-й номер посева, в четвертьфинале обыграла россиянку Анну Калинскую со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:1.

Напомним, днем ранее определилась другая полуфинальная пара в женской сетке. Вторая сеяная белоруска Арина Соболенко сыграет с четвертой сеяной американкой Коко Гауфф.

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