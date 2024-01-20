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Новая сенсация: первая ракетка мира вылетела с Australian Open

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Польская теннисистка Ига Швентек
Ига Швентек: Robert Prange/Getty Images

Полька Ига Швентек, возглавляющая мировой рейтинг в женском одиночном разряде, проиграла чешке Линде Носковой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает NUR.KZ.

Спортсменки провели на корте 2 часа 20 минут. 19-летняя Носкова, которая занимает 50-е место в рейтинге WTA, одержала волевую победу со счетом 3:6, 6:3, 6:4. В четвертом круге Australian Open она встретится с украинкой Элиной Свитолиной, получившей 19-й номер посева.

Швентек вылетела в третьем круге турнира Большого шлема впервые с Уимблдона-2022. Из топ-5 мирового рейтинга в сетке нынешнего Australian Open остались только белоруска Арина Соболенко (вторая ракетка мира) и американка Кого Гауфф (четвертая).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056564-novaya-sensatsiya-pervaya-raketka-mira-vyletela-s-australian-open/

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