Новая сенсация: первая ракетка мира вылетела с Australian Open

Полька Ига Швентек, возглавляющая мировой рейтинг в женском одиночном разряде, проиграла чешке Линде Носковой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает NUR.KZ.

Спортсменки провели на корте 2 часа 20 минут. 19-летняя Носкова, которая занимает 50-е место в рейтинге WTA, одержала волевую победу со счетом 3:6, 6:3, 6:4. В четвертом круге Australian Open она встретится с украинкой Элиной Свитолиной, получившей 19-й номер посева.

Швентек вылетела в третьем круге турнира Большого шлема впервые с Уимблдона-2022. Из топ-5 мирового рейтинга в сетке нынешнего Australian Open остались только белоруска Арина Соболенко (вторая ракетка мира) и американка Кого Гауфф (четвертая).

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