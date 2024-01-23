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Белоруска Арина Соболенко в шестой раз подряд вышла в полуфинал турнира Большого шлема

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Арина Соболенко
Арина Соболенко. Фото: Elsa/Getty Images

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла чешку Барбору Крейчикову в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает NUR.KZ.

Встреча спортсменок продлилась 1 час 11 минут. Соболенко, посеянная на турнире под вторым номером, одержала победу со счетом 6:2, 6:3. У Крейчиковой был девятый номер посева.

По ходу нынешнего Australian Open белоруска пока не проиграла ни сета. В полуфинале она встретится с американкой Коко Гауфф, имеющей четвертый номер посева. Спортсменка из США пробилась в четверку сильнейших благодаря победе над украинкой Мартой Костюк со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2.

Соболенко — действующая чемпионка Australian Open. Она в шестой раз подряд дошла до полуфинала турнира Большого шлема. Последний раз до этой стадии на мэйджорах белоруска не добиралась на "Ролан Гаррос" в 2022 году, когда вылетела в третьем круге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2057123-beloruska-arina-sobolenko-v-shestoy-raz-podryad-vyshla-v-polufinal-turnira-bolshogo-shlema/

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