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Экс-первая ракетка мира сенсационно покидает Australian Open

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Теннисистка Виктория Азаренко
Виктория Азаренко. Фото: Robert Prange/Getty Images

Двукратная победительница турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open, передает NUR.KZ.

Белорусская теннисистка (18 WTA) встречалась на австралийском корте с 93-й ракеткой мира Даяной Ястремской из Украины. Игра длилась 2 часа и 7 минут. Азаренко проиграла со счётом 6:7 (6:8), 4:6.

В следующем матче, который состоится в рамках четвертьфинала Australian Open, Даяна Ястремская сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой, которая добилась победы на отказе Элины Свитолиной и также вышла в четвертьфинал турнира.

Напомним, ранее турнир покинули первая ракетка мира Ига Швентек, Елена Рыбакина (5 WTA), Джессика Пегула (4 WTA).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056751-eks-pervaya-raketka-mira-sensatsionno-pokidaet-australian-open/

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