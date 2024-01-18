Соперница Рыбакиной за топ-5 сенсационно покинула Australian Open

Американская теннисистка Джессика Пегула, занимающая в Live-рейтинге WTA четвертую позицию, проиграла в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии 51-й ракетке мира Кларе Бюрель из Франции, передает NUR.KZ.

Пятая ракетка мира американка Джессика Пегула провела на корте 1 час и 12 минут. В двух сетах она ничего не смогла противопоставить французской теннисистке. Счет в двух сетах - 4:6, 2:6. Пегула покидает Australian Open 2024. Это значит, что Елена Рыбакина в Live-рейтинге WTA поднимется на четвертую строчку, в то время как Пегула сместится на пятое место.

Ранее мы рассказывали о том, как американская теннисистка Даниэль Коллинс, занимающая 62-е место в рейтинге WTA, чуть не одолела первую ракетку мира Игу Швентек.

Напомним, сегодня на австралийский корт выйдет лидер женской сборной Казахстана и третья ракетка мира Елена Рыбакина. Ее встреча против российской теннисистки Анны Блинковой начнется в 14:00 по времени Астаны.

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