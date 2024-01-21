Лучший теннисист мира высказался об историческом матче Рыбакиной на Australian Open (видео)

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал исторический тай-брейк казахстанки Елены Рыбакиной против Анны Блинковой в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии, передает NUR.KZ.

«Я тоже люблю по фану смотреть теннис. На днях я с удовольствием смотрел матч Рыбакиной и Блинковой. Это было невероятно, один из самых захватывающих тай-брейков за все время.

Конечно, смотрю матчи и других мужчин, принципиальных соперников. Смотрю, как они играют, как у них дела. Мы все смотрим на игры друг друга, это не секрет. По вечерам отдыхаешь, включаешь телевизор и смотришь блестящие матчи. Сейчас игр меньше и меньше, так что точно знаешь, когда и кто играет. Естественно, хочется включить и глянуть пару геймов или сет. Конечно, внимательнее слежу за своей частью сетки или следующим соперником», — заявил Джокович на пресс-конференции после выхода в 1/4 финала Australian Open.

Напомним, что в игре за выход в третий раунд турнира Рыбакина и Блинкова побили мировой рекорд самого долгого тай-брейка в истории тенниса.

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