Сенсационный матч Рыбакиной вошел в историю мирового тенниса

Матч лучшей теннисистки Казахстана в одиночном разряде Елены Рыбакиной за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии-2024 побил исторический рекорд, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Международной федерации тенниса.

Рыбакина провела упорный матч против россиянки Анны Блинковой, занимающей 57-е место в рейтинге WTA. В рамках этой встречи теннисистки, не желая уступать победу, дошли до исторического тай-брейка.

Представительнице России удалось забрать 22 розыгрыша, казахстанка в попытке сохранить преимущество отыграла 20 очков.

Таким образом, Рыбакина и Блинкова побили рекорд самого длинного тай-брейка в истории турниров Большого шлема, набрав на двоих 42 балла. Отметим, что прежнее достижение в 38 очков установили 16 лет назад на Australian Open французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга и американец Энди Роддик. В июле прошлого года предыдущий рекорд был повторен в матче украинки Леси Цуренко и румынки Аны Богдан на Уимблдоне.

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