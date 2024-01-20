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Обидчицу Елены Рыбакиной выбили с Australian Open

Опубликовано:

Российская теннисистка Анна Блинкова
Анна Блинкова: Kelly Defina/Getty Images

Россиянка Анна Блинкова, сенсационно обыгравшая казахстанку Елену Рыбакину на Открытом чемпионате Австралии по теннису, уступила в следующем матче, передает NUR.KZ.

В рамках третьего круга обидчица третьей ракетки мира встретилась с итальянкой Жасмин Паолини. Матч продлился 1 час 25 минут и завершился поражением Блинковой со счетом 6:7 (1:7), 4:6.

В 1/8 финала Australian Open Паолини сыграет с еще одной россиянкой Анной Калинской.

Напомним, Блинкова выбила Рыбакину из сетки во втором круге, после чего назвала тот день лучшим в своей жизни. Драматичный матч спортсменок продлился три сета и завершился тай-брейком, который стал самым длинным в истории турниров Большого шлема.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056541-obidchitsu-eleny-rybakinoy-vybili-s-australian-open/

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