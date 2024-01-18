"Лучший день в моей жизни": российская теннисистка о сенсационной победе над Рыбакиной

Россиянка Анна Блинкова восторженно высказалась о своей победе над казахстанкой Еленой Рыбакиной на Открытом чемпионате Австралии по теннису, передает NUR.KZ.

Встреча второго круга продлилась 2 часа 46 минут. Блинкова одержала победу со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20), реализовав десятый матчбол. Сама россиянка отыграла шесть матчболов.

"Большое спасибо болельщикам за поддержку. Мне это очень помогло, дало много энергии, чтобы бороться до конца. Это было тяжело, столько матчболов… Я старалась сохранять концентрацию, играть агрессивно, но мои руки и ноги просто тряслись, хотя я пыталась оставаться максимально спокойной. Этот день я запомню до конца моей жизни. Особенно корт, зрителей... Пока это лучший день в моей жизни", — сказала Блинкова в интервью на корте.

Победа над Рыбакиной, которая занимает третье место в мировом рейтинге, стала для россиянки самой статусной в карьере. В следующем круге Australian Open Блинкова сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.

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