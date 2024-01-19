Принципиальная соперница Рыбакиной высказалась об ее историческом поражении на Australian Open

Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала сенсационное поражение лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, сообщает NUR.KZ.

Напомним, что за выход в следующую стадию турнира Рыбакина встретилась с россиянкой Анной Блинковой. Напряженный матч завершился поражением первой ракетки Казахстана по итогам трех сетов, однако более примечательным стал тот факт, что в этом матче был сыгран самый длительный тай-брейк в истории турниров Большого шлема.

"Я не смотрела трансляцию матча, я следила за счетом в интернете. Я подумала: "Ого, эти девушки намерены сделать самый долгий тай-брейк в истории". Мне было любопытно, как далеко они зайдут", — заявила Арина Соболенко на пресс-конференции после победы в третьем раунде Australian Open.

Добавим, что ранее о своем историческом фиаско высказалась сама Рыбакина.

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