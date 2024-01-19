Рыбакина высказалась о поражении на Australian Open

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина рассказала, что в матче второго круга Большого шлема против россиянки Анны Блинковой испытывала проблемы со здоровьем, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина заявила, что несмотря на проблемы со здоровьем, она не ищет себе оправдание.

Я никогда в жизни не играла таких долгих тай-брейков. Я имела возможности, иногда мне не везло, но все завершилось не в мою пользу. Конечно, я не играла в свой лучший теннис. Возможно, в следующий раз все сложится по-моему. Невозможно всегда играть идеально. И я могла проиграть этот матч еще раньше.

Это была очень тяжелая битва, а теннис — сложный вид спорта. Иногда мы чувствуем себя не очень хорошо, когда просыпаемся, такое бывает. Приходится принять это и найти способ через это пройти. Хоть даже у меня и были физиологические проблемы, это не оправдание. Я все равно сражалась до конца. Если бы я была неспособна играть, я бы не вышла на корт, — сказала Рыбакина после матча.

Напомним, матч лучшей теннисистки Казахстана в одиночном разряде за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии-2024 побил исторический рекорд.

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