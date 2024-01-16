Елена Рыбакина вышла во второй круг Australian Open

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису, передает NUR.KZ.
На старте турнира лучшая теннисистка Казахстана и третья ракетка мира прошла экс-первую ракетку мира из Чехии - Каролину Плишкову, которая на данный момент занимает 38-е место в рейтинге WTA. Теннисистки провели на корте 1 час и 33 минуты. Счет матча в двух сетах - 7:6(6), 6:4.
Следующей оппоненткой Рыбакиной будет россиянка Анна Блинкова (57 WTA), которая обыграла свою ближайшую преследовательницу по рейтингу испанку Кристину Букшу (56 WTA) со счетом 6:2, 6:4.
Для Рыбакиной и Блинковой это будет вторая встреча в истории. В первом противостоянии в 2017 году победу одержала россиянка.
Ранее выступление на Australian Open в одиночном разряде завершили Юлия Путинцева и Александр Бублик.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2055693-elena-rybakina-vyshla-vo-vtoroy-krug-australian-open/