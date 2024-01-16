Елена Рыбакина вышла во второй круг Australian Open

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису, передает NUR.KZ.

На старте турнира лучшая теннисистка Казахстана и третья ракетка мира прошла экс-первую ракетку мира из Чехии - Каролину Плишкову, которая на данный момент занимает 38-е место в рейтинге WTA. Теннисистки провели на корте 1 час и 33 минуты. Счет матча в двух сетах - 7:6(6), 6:4.

Следующей оппоненткой Рыбакиной будет россиянка Анна Блинкова (57 WTA), которая обыграла свою ближайшую преследовательницу по рейтингу испанку Кристину Букшу (56 WTA) со счетом 6:2, 6:4.

Для Рыбакиной и Блинковой это будет вторая встреча в истории. В первом противостоянии в 2017 году победу одержала россиянка.

Ранее выступление на Australian Open в одиночном разряде завершили Юлия Путинцева и Александр Бублик.

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