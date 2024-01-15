Александр Бублик совершил рывок в рейтинге ATP перед стартом на Australian Open

Казахстанец Александр Бублик поднялся на четыре позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и вернулся в топ-30, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Первая ракетка страны начал сезон с выступления на турнире ATP 250 в австралийской Аделаиде. Бублик дошел до полуфинала, после чего в обновленном рейтинге ATP поднялся с 31-й на 27-ю позицию. Лучший результат в карьере казахстанца — 25-е место. Первой ракеткой мира остается серб Новак Джокович.

Бублик будет единственным представителем Казахстана на Australian Open. Выступление на первом в сезоне турнире Большого шлема он начнет во вторник.

Во второй сотне мирового рейтинга по-прежнему двое казахстанцев. Денис Евсеев сохранил 184-ю строчку, Бейбит Жукаев опустился со 188-й на 193-ю.

В парном разряде Александр Недовесов поднялся с 46-й на 44-ю позицию. Еще один казахстанец Андрей Голубев остался на 62-м месте. Первой ракеткой мира в парном разряде по-прежнему является американец Остин Крайчек.

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