Александр Бублик не смог пробиться в финал турнира в Австралии

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик уступил в полуфинале хардовых соревнований ATP 250 в австралийской Аделаиде, передает NUR.KZ.

На предпоследней стадии спортсмен, получивший восьмой номер посева, потерпел поражение от британца Джейка Дрэйпера со счетом 6:7 (2:7), 4:6. Соперники провели на корте 1 час 36 минут и выполнили по семь эйсов. При этом Бублик допустил девять двойных ошибок, Дрэйпер — ни одной.

В финале британец сыграет с чехом Иржи Легечкой — седьмым номером посева.

Для Бублика турнир в Аделаиде был первым в новом сезоне. Следующим стартом для казахстанца станет Australian Open, который он начнет матчем с победителем квалификации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.