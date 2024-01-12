Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Александр Бублик не смог пробиться в финал турнира в Австралии

Опубликовано:

Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Федерация тенниса Казахстана

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик уступил в полуфинале хардовых соревнований ATP 250 в австралийской Аделаиде, передает NUR.KZ.

На предпоследней стадии спортсмен, получивший восьмой номер посева, потерпел поражение от британца Джейка Дрэйпера со счетом 6:7 (2:7), 4:6. Соперники провели на корте 1 час 36 минут и выполнили по семь эйсов. При этом Бублик допустил девять двойных ошибок, Дрэйпер — ни одной.

В финале британец сыграет с чехом Иржи Легечкой — седьмым номером посева.

Для Бублика турнир в Аделаиде был первым в новом сезоне. Следующим стартом для казахстанца станет Australian Open, который он начнет матчем с победителем квалификации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2055242-aleksandr-bublik-ne-smog-probitsya-v-final-turnira-v-avstralii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.