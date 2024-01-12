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Определились соперники Бублика и Путинцевой по первому кругу Australian Open

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Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: JASPER JACOBS / Getty Images

Индиец Сумит Нагал выиграл квалификацию на Открытом чемпионате Австралии по теннису и станет соперником казахстанца Александра Бублика в стартовом круге основной сетки, передает NUR.KZ.

Бублик на первом в сезоне турнире Большого шлема получил 31-й номер посева и сразу попал в основную сетку. Нагал, занимающий 122-е место в мировом рейтинге, участвовал в квалификации. В решающем матче за путевку в основную сетку индиец обыграл словака Алекса Молчана со счетом 6:4, 6:4.

Победитель встречи между Бубликом и Нагалом во втором круге Australian Open сыграет с сильнейшим из противостояния американца Маккензи Макдональда и китайца Шана Цзюньчэна, который получил wild card от организаторов.

В прошлом сезоне первая ракетка Казахстана вылетел на турнире в Мельбурне уже в первом круге. За всю карьеру на Australian Open Бублик не проходил дальше второго круга.

Также свою соперницу по первому кругу Открытого чемпионата Австралии узнала Юлия Путинцева. Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде начнет выступление матчем с россиянкой Анастасией Захаровой, которая в финале квалификации обыграла швейцарку Симону Вальтерт со счетом 7:6 (7:1), 6:1 и занимает 191-е место в мировом рейтинге.

Победительница этого противостояния встретится во втором круге со словенкой Каей Юван или россиянкой Анастасией Потаповой, получившей 23-й номер посева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2055262-opredelilsya-sopernik-aleksandra-bublika-po-pervomu-krugu-australian-open/

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