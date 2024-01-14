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Елена Рыбакина провела тренировку перед стартом Australian Open

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Mark Brake/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина вышла на австралийский корт Мельбурна для тренировки перед стартом турнира Большого шлема, передает NUR.KZ.

Третья ракетка мира из Казахстана вышла на тренировочный корт в Мельбурне с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.

Напомним, что Елена начнет свой путь на Открытом чемпионате по теннису, 16 января матчем против 37-й ракетки мира, чешской теннисистки Каролины Плишковой. В прошлом году Рыбакина дошла до финала Australian Open, где потерпела поражение от белоруски Арины Соболенко в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

Ранее, мы рассказывали, что организаторы Australian Open 2024 в этом году увеличили сумму призовых почти на 13 процентов по сравнению с предыдущим турниром.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2055405-elena-rybakina-provela-trenirovku-pered-startom-australian-open/

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