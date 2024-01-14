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30 лет независимости Казахстана

Стали известны суммы призовых на Australian Open 2024

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Теннисистки Елена Рыбакина и Арина Соболенко (слева направо)
Елена Рыбакина и Арина Соболенко (слева направо): Julian Finney/Getty Images

Организаторы теннисного турнира серии Большого шлема Australian Open 2024 в этом году увеличили сумму призовых почти на 13 процентов по сравнению с предыдущим турниром, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Победители в одиночном разряде в этом году заработают 2 110 500 долларов, финалисты — 1 155 750 долларов. В парном разряде чемпионы получат по 244 000 долларов каждый, в миксте — по 55 150 долларов.

Напомним, в одиночном разряде у женщин одной из главных претенденток на титул является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Главный фаворит Australian Open-2024 — полька Ига Швентек, а на втором месте — белоруска Арина Соболенко. В прошлом году на Australian Open Рыбакина дошла до финала, где проиграла Соболенко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2055394-stali-izvestny-summy-prizovyh-na-australian-open-2024/

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