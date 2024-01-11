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30 лет независимости Казахстана

Стали известны первые соперники казахстанских теннисистов на Australian Open 2024

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Artur Widak/Getty Images

В Мельбурне (Австралия) прошла жеребьевка основной сетки турнира серии Большого шлема Australian Open 2024 в мужском и женском одиночных разрядах, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина получила третий номер посева. В первом раунде она встретится с 37-й ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии.

Другая представительница Казахстана Юлия Путинцева, которая занимает 64-ую позицию рейтинга Женской теннисной ассоциации WTA, сыграет с победительницей квалификации.

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик начнет свой турнирный путь также с победителем квалификации.

Отметим, что Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2054975-stali-izvestny-pervye-soperniki-kazahstanskih-tennisistov-na-australian-open-2024/

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