Анна Данилина выиграла первый титул WTA в новом сезоне

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина выиграла турнир серии WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия), передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

Казахстанская теннисистка одержала победу в парном разряде престижных соревнований в Новой Зеландии. Данилина сыграла в дуэте с Викторией Хрунчаковой из Словакии.

В финале Анна и Виктория, посеянные под вторым номером, обыграли первых номеров турнира американку Бетани Маттек-Сандс и чешскую теннисистку Марию Боузкову. Счет в трех сетах - 6:3, 6:7(5), 10:8. Спортсменки провели на корте один час и 50 минут.

Для Анны Данилиной это уже пятый трофей в парном разряде под эгидой WTA. Ранее она выигрывала турниры: Сидней (WTA 500), Гамбург (WTA 250), Варшава (WTA 250), Гданьск (WTA 250).

Победа Данилиной стала третьей в новом сезоне среди казахстанских теннисисток. Ранее, в австралийском Брисбене в WTA-500 первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина завоевала первый трофей в новом сезоне. Также, Жибек Куламбаева одержала победу на международном турнире в Таиланде.

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