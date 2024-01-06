Казахстанская теннисистка выиграла международный турнир

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева одержала победу в финале международного турнира в Таиланде и завоевала первый титул в новом сезоне, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в паре с Сапфо Сакеллариди из Греции завоевала титул W50 NONTHABURI в Тайланде.

В решающем матче Куламбаева и Сакеллариди должны были встретиться с парой Ланлана Тараруди (Таиланд) / Чи Ю Цао (Тайвань), но соперницы на корт не вышли. Казахстанско-греческий дуэт автоматически на отказе соперниц стал победителем соревнования.

Этот успех стал для Куламбаевой первым в серии ITF в нынешнем году и 27-м титулом в карьере в парном разряде на турнирах под эгидой международной теннисной федерации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.