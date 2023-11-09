Сборная Казахстана без Рыбакиной проиграла Австралии на чемпионате мира по теннису

Женская сборная Казахстана по теннису со счетом 1-2 уступила в серии матчей с командой Австралии в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг, передает NUR.KZ.

Решающая стадия турнира, который приравнивают к чемпионату мира, проходит в испанской Севилье. Сборная Казахстана начала выступление на соревнованиях матчевой встречей с австралийками.

В одиночном разряде сначала Анна Данилина уступила Сторм Хантер со счетом 6:7 (2:7), 4:6, а затем Юлия Путинцева обыграла Кимберли Бирелл — 6:0, 7:5. В решающей парной встрече Данилина и Путинцева уступили Хантер и Эллен Перес — 1:6, 6:4, 0:1 (5:10).

Первая ракетка страны Елена Рыбакина включена в заявку сборной Казахстана, однако с австралийками она не играла.

В пятницу казахстанки проведут серию матчей с командой Словении, которая в среду одержала победу над Австралией со счетом 2-1. Для гарантированного выхода в полуфинал с первого места в группе представительницам Казахстана нужно выигрывать все три следующих матча.

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