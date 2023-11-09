Сборная Казахстана по теннису с поражения стартовала на чемпионате мира

Казахстанка Анна Данилина уступила австралийке Сторм Хантер в стартовом матче серии между национальными сборными в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг, передает NUR.KZ.

Решающие игры турнира, который приравнивают к чемпионату мира, проходят в испанской Севилье. Сборная Казахстана в группе выступает с командами Австралии и Словении.

Данилина потерпела поражение от Хантер со счетом 6:7 (2:7), 4:6. Теперь для победы в серии казахстанским теннисисткам необходимо выигрывать два оставшихся матча с австралийками. В одиночном разряде Юлия Путинцева встретится с Кимберли Бирелл, а в парном Данилина и Жибек Куламбаева поборются с Хантер и Эллен Перес.

Первая ракетка страны Елена Рыбакина включена в заявку сборной Казахстана и присутствует в расположении команды, но серию с Австралией пропускает.

Ранее австралийки со счетом 1-2 уступили словенкам, с которыми казахстанки сыграют 10 ноября.

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