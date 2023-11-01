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Елена Рыбакина одержала первую победу на Итоговом турнире WTA

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Федерация тенниса Казахстана

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина впервые в своей истории выиграла матч на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика), передает NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка во втором туре обыграла девятую ракетку мира Марию Саккари из Греции. Итоговый счет в трех сетах - 6:0, 6:7, 7:6. Теннисистки провели на корте 2 часа и 25 минут. Эта победа дала чемпионке Уимблдона шанс на выход из группы.

В параллельном матче второго раунда обидчица Рыбакиной по первому туру американская теннисистка Джессика Пегула обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси со счетом - 6:4, 6:3. Таким образом, американка досрочно вышла в полуфинал турнира.

За вторую путевку в этой группе поборются Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Этот матч пройдет в ночь на 3 ноября.

Напомним, на старте Итоговых соревнований казахстанка уступила Джессике Пегуле со счетом - 7:5, 7:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2043489-elena-rybakina-oderzhala-pervuyu-pobedu-na-itogovom-turnire-wta/

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