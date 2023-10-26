Команда первой ракетки мира раскритиковала организаторов Итогового турнира WTA

Личный тренер первой ракетки мира в женском одиночном разряде Арины Соболенко Антон Дубров пожаловался на условия тренировок в мексиканском Канкуне перед стартом Итогового турнира WTA, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

Антон Дубров, личный тренер чемпионки Australian Open – 2023, первой ракетки мира, белорусской теннисистки Арины Соболенко, пожаловался на условия для тренировок участниц Итогового турнира WTA-2023 который пройдёт в Канкуне (Мексика) с 29 октября по 5 ноября.

«Два тренировочных корта до субботы. Работает всего один стрингер», — высказался Дубров.

В последний раз Соболенко выходила на корт на турнире категории WTA-1000 в Пекине. Первая ракетка мира дошла до четвертьфинала, где со счётом 5:7, 2:6 проиграла чемпионке Уимблдона-2022, четвертой ракетке мира, представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Ранее, свой тренировочный процесс перед стартом Итогового турнира начала первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

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