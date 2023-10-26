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Елена Рыбакина провела первую тренировку на Итоговом турнире WTA

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина начала подготовку к последнему турниру WTA в этом году - Итоговому чемпионату, на который она пробилась впервые в своей карьере, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Четвертая ракетка мира в женском одиночном разряде Елена Рыбакина примет участие в соревновательной части Итогового турнира WTA уже в это воскресенье, 29 октября. Битва лучших теннисисток планеты пройдет в Канкуне (Мексика).

Подготовка же к важнейшему чемпионату в этом сезоне уже началась. Лучшая теннисистка Казахстана проверила мексиканский корт и провела первую тренировку.

Напомним, Итоговый турнир - ежегодное соревнование, завершающее профессиональный сезон. В одиночном разряде турнира сыграют восемь теннисисток, показавших лучшие результаты в текущем году. 

Рыбакина стала первой представительницей Казахстана, сумевшей пробиться на данное состязание в одиночном разряде. До неё такое достижение в парном разряде покорялось Ярославе Шведовой и Анне Данилиной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2042564-elena-rybakina-provela-pervuyu-trenirovku-na-itogovom-turnire-wta/

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