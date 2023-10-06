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Елена Рыбакина вновь обыграла первую ракетку мира

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Федерация тенниса Казахстана

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине, в этом поединке она одолела лидера мирового рейтинга Арину Соболенко, передает NUR.KZ.

Рыбакина, занимающая пятую строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации, в двух сетах обыграла принципиальную соперницу, первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси. Матч завершился со счётом 7:5, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. По ходу встречи Елена Рыбакина выполнила 12 эйсов, реализовала четыре брейк-пойнта из девяти и допустила только одну двойную ошибку.

За выход в финал казахстанская теннисистка поборется с 22-й ракеткой мира из России Людмилой Самсоновой. Полуфинальная игра пройдет 7 октября в 14:30 по времени Астаны.

Ранее, казахстанская теннисистка уже побеждала Соболенко. Так, в финале другого "тысячника" в американском Индиан-Уэллсе, Елена не оставила шансов белоруской теннисистке и забрала титул.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2039949-elena-rybakina-obygrala-pervuyu-raketku-mira-arinu-sobolenko-i-vyshla-v-polufinal-wta-1000/

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