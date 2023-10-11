Елена Рыбакина высказалась о "большой тройке" в женском теннисе

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина прокомментировала популярное на данный момент мнение, что она наряду с Ариной Соболенко и Игой Швентек составляет "большую тройку" в современном женском теннисе, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

"Я думаю, что есть много хороших игроков. В начале года я показывала хорошие результаты, как и другие девушки. Мне кажется, пока немного рано говорить о «большой тройке». Есть немало сильных соперниц. Сезон длинный, мы играем большое количество турниров, за это время происходит много разных вещей. Вторая половина сезона сложилась для меня не совсем удачно. Так что я считаю, о «большой тройке» говорить преждевременно", — высказалась в беседе с китайскими СМИ Рыбакина.

Напомним, ранее на турнире серии WTA-1000 в Пекине Елена на стадии четвертьфинала обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко.

В полуфинале, все того же "тысячника", чемпионка Уимблдона уступила Людмиле Самсоновой из России.

После сенсационного проигрыша казахстанская теннисистка снялась с турнира серии WTA-500.

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