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Елена Рыбакина сенсационно проиграла в полуфинале WTA-1000

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина уступила 22-й ракетке мира россиянке Людмиле Самсоновой в полуфинале турнира серии WTA-1000 в Пекине, передает NUR.KZ.

За выход в финал Елена, занимающая пятое место в рейтинге WTA, боролась с 22-м номером мирового рейтинга россиянкой Людмилой Самсоновой.

В первом сете чемпионка Уимблдона уступила на тай-брейке 6:7, а во второй партии также не смогла переиграть соперницу - 3:6.

Счет личных встреч между теннистками теперь - 4:0, Елене пока не удалось выиграть у Самсоновой.

За главный трофей China Open-2023 российская теннисистка поборется со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швентек, которая в двух сетах переиграла свою ближайшую преследовательницу в топ-3 Кори Гауфф из США.

Напомним, в четвертьфинале Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира - белорусcкую теннисистку Арину Соболенко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2040007-elena-rybakina-sensatsionno-proigrala-v-polufinale-wta-1000/

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