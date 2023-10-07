Елена Рыбакина сенсационно проиграла в полуфинале WTA-1000

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина уступила 22-й ракетке мира россиянке Людмиле Самсоновой в полуфинале турнира серии WTA-1000 в Пекине, передает NUR.KZ.
За выход в финал Елена, занимающая пятое место в рейтинге WTA, боролась с 22-м номером мирового рейтинга россиянкой Людмилой Самсоновой.
В первом сете чемпионка Уимблдона уступила на тай-брейке 6:7, а во второй партии также не смогла переиграть соперницу - 3:6.
Счет личных встреч между теннистками теперь - 4:0, Елене пока не удалось выиграть у Самсоновой.
За главный трофей China Open-2023 российская теннисистка поборется со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швентек, которая в двух сетах переиграла свою ближайшую преследовательницу в топ-3 Кори Гауфф из США.
Напомним, в четвертьфинале Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира - белорусcкую теннисистку Арину Соболенко.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2040007-elena-rybakina-sensatsionno-proigrala-v-polufinale-wta-1000/