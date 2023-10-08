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Елена Рыбакина после сенсационного поражения снялась с турнира

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: instagram.com/lenarybakina/

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не примет участие в турнире серии WTA-500 в китайском Чжэнчжоу, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

«После выхода в полуфинал в Пекине она, возможно, чувствует усталость и хочет немного отдохнуть перед итоговым турниром WTA. Увидимся в Канкуне», — пишет The Tennis Letter о вероятной причине подобного решения Рыбакиной.

Напомним, что в матче за выход в финал турнира WTA 1000 в Пекине (Китай) Елена Рыбакина сенсационно уступила россиянке Людмиле Самсоновой в двух партиях — 6:7 (7), 3:6.

В четвертьфинале турнира в Китае чемпионка Уимблдона вновь обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2040077-elena-rybakina-posle-sensatsionnogo-porazheniya-snyalas-s-turnira/

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