Рыбакина вышла в третий круг US Open-2023 без матча

Елена Рыбакина. Фото: ktf.kz

Казахстанка Елена Рыбакина прошла в третий круг Открытого чемпионата США по теннису. Встреча с австралийкой Айлой Томлянович завершилась технической победой - игра так и не началась, пишет Sports.kz.

Соперница Рыбакиной снялась за несколько часов до начала, и казахстанка прошла в следующий круг.

В качестве причины обозначена неназванная травма. Как отметили корреспонденты, в первом раунде австралийка провела первый матч в этом сезоне.

Соперница Рыбакиной до последних событий занимала 127-ю строчку женского одиночного рейтинга WTA. До 2014 года Айла Томлянович выступала под флагом Хорватии, но затем сменила гражданство на австралийское.

Самым большим достижением для австралийки считается победа в парном разряде турнира Большого шлема - Australian Open в 2009 году в юниорах.

Напомним, ранее Елена Рыбакина одержала победу в первом раунде Открытого чемпионата США по теннису над украинкой Мартой Костюк.

А вторые ракетки Казахстана в мужском и женском одиночных разрядах Юлия Путинцева и Тимофей Скатов не смогли выйти во второй круг US Open-2023 в Нью-Йорке.

В первом раунде Юлия Путинцева уступила итальянке Мартине Тревизан, а Тимофей Скатов (129 АТР) в матче первого круга в борьбе уступил 13-й ракетке мира Алексу Де Минауру из Австралии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2034606-rybakina-vyshla-v-tretiy-krug-us-open-2023-bez-borby/