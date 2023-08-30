Бывшая четвертая ракетка мира: с кем сыграет Елена Рыбакина во втором круге US Open

Айла Томлянович в первом круге US Open: Фото: instagram.com / ajlatom

Уже завтра первой ракетке Казахстана Елене Рыбакиной предстоит выйти на корт Открытого чемпионата США по теннису против представительницы Австралии Айлы Томлянович, передает NUR.KZ.

Соперница Рыбакиной занимает 127-ю строчку женского одиночного рейтинга WTA. До 2014 года Айла Томлянович выступала под флагом Хорватии, но затем сменила гражданство на австралийское.

30-летняя Томлянович считается опытной теннисисткой. Самым большим достижением для австралийки считается победа в парном разряде турнира Большого шлема - Australian Open в 2009 году в юниорах. Также Томлянович была четвертой ракеткой мира на юниорском уровне. Во взрослой категории же Айла доходила до четвертьфинала Уимблдона в 2020 году. В том противостоянии она уступила будущей победительнице турнира Эшли Барти.

Рыбакина и Томлянович до US Open встречались дважды в 2021 и 2022 годах. Оба противостоянии выиграла казахстанка.

Матч второго круга между Рыбакиной и Томлянович пройдет завтра в 5:00 по времени Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2034563-byvshaya-chetvertaya-raketka-mira-s-kem-sygraet-elena-rybakina-vo-vtorom-kruge-us-open/