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Елена Рыбакина стартовала с победы на US Open

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина кортта. Фото: Robert Prange/Getty Images

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина одержала победу в первом раунде Открытого чемпионата США по теннису над украинкой Мартой Костюк, передает NUR.KZ.

Чемпионке Уимблдона понадобилось немного времени для победы. Матч длился 1 час и 24 минуты. За это время Рыбакина дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из 12 брейк-пойнтов. 

Соперницей первой ракетки Казахстана была украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 37 место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Счет встречи в двух сетах 6:2, 6:1 - Елена проходит в следующий раунд.

Во втором круге Рыбакина встретится с победительницей в противостоянии между венгеркой Панной Удварди (122 WTA) и австралийкой Айлой Томлянович (127 WTA).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2034345-elena-rybakina-startovala-s-pobedy-na-us-open/

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