Юлия Путинцева и Тимофей Скатов проиграли на старте US Open

Юлия Путинцева: ktf.kz

Вторые ракетки Казахстана в мужском и женском одиночных разрядах Юлия Путинцева и Тимофей Скатов не смогли выйти во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В первом раунде Юлия Путинцева (78 WTA) на хардовом корте уступила итальянке Мартине Тревизан (54 WTA). К слову сказать, казахстанка всухую забрала первый сет 6:0, но в следующих двух уступила на тай-брейке со счетом - 6:7 (0:7), 6:7 (8:10).

Другой представитель казахстанского тенниса Тимофей Скатов (129 АТР) в матче первого круга в борьбе уступил 13-й ракетке мира Алексу Де Минауру из Австралии. 22-летний Тимофей взял сет у соперника, но в итоге проиграл 2:6, 6:3, 1:6, 5:7. Скатов впервые сыграл в основном турнире Открытого чемпионата США, во второй раз за сезон и в третий раз за карьеру выступил в основной сетке «Большого шлема». В прошлом году он пробился на Australian Open, а в этом сезоне сыграл на «Ролан Гаррос».

Таким образом, из представителей Казахстана на последнем турнире Большого шлема в этом году осталась только четвертая ракетка мира Елена Рыбакина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2034545-yuliya-putintseva-i-timofey-skatov-proigrali-na-starte-us-open/