Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA в Монреале

Юлия Путинцева. Фото: David Kirouac/Icon Sportswire via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (61-я ракетка мира) пробилась во второй раунд турнира категории WTA 1000 в канадском городе Монреаль с общим призовым фондом 2,7 млн долларов, передает NUR.KZ.

В первом круге женского одиночного разряда Юлия обыграла американку Бернарду Пера (53-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 3:6, 4:6.

На корте теннисисты провели один час и 25 минут. За это время Путинцева сделала пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-поинта из пяти.

Следующей соперницей казахстанской спортсменки станет третья ракетка мира из США Джессика Пегула. Встреча запланирована на 9 августа в 20:00 по времени Астаны.

Отметим, что сегодня также свой матч проведет Елена Рыбакина. Она сыграет с американкой Дженнифер Брэди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2031742-yuliya-putintseva-vyshla-vo-vtoroy-krug-turnira-wta-v-monreale/