Возвращение Рыбакиной: первая ракетка Казахстана стартует на WTA 1000 в Канаде

Елена Рыбакина. Фото: Rob Newell/Getty Images

Завтра, 9 августа, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина проведет первый матч на турнире категории WTA 1000 Canadian Open в Монреале (Канада), передает NUR.KZ.

Для казахстанки данный старт будет являться первым после "Уимблдона-2023". Напомним, Рыбакина не смогла защитить титул чемпионки, проиграв в 1/4 финала Онс Жабер из Туниса.

После этого спортсменка нигде не выступала. Она уделила время на восстановление и отдых. Так, лидер женской сборной Казахстана провела время в Порто-Черво - фешенебельном курорте на острове Сардинии (Италия).

За время отсутствия на корте Рыбакина потеряла место в тройке лучших мирового рейтинга WTA. Ее на четвертую позицию сместила американка Джессика Пегула, которая в данный момент опережает Елену на 15 очков.

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Пегула тоже выступит в Монреале. И будущее обновление рейтинга напрямую будет зависеть от того, какие результаты теннисистки покажут на канадском корте. К слову, Джессика ждет матч первого круга.

В нем определится ее соперница по первой игре на турнире. И не исключено, что ею станет казахстанка Юлия Путинцева, попавшая на турнир в качестве лаки-лузера. Для этого Юлии необходимо обыграть на старте американку Бернарду Перу (встреча состоится сегодня, 8 августа).

Что касается Рыбакиной, она начнет выступление со второго круга. В матче за выход в 1/8 финала ей предстоит сыграть против Дженнифер Брэди (584-е место в рейтинге WTA). Американка в первом раунде сенсационно обыграла Елену Остапенко из Латвии (20-я ракетка мира).

Елена Рыбакина. Фото: Glyn Kirk/AFP via Getty Images

Турнире в Монреале пройдет на хардовом покрытии. И, к слову, выступает Рыбакина на харде довольно успешно. Перед началом возвращения в календарь соревнований на этом покрытии в WTA назвали лидеров сезона по количеству побед на харде.

Ими являются Рыбакина и Пегула, в активе которых по 21 виктории. Следом расположились Арина Соболенко (Беларусь) и Каролин Гарсия (Франция). На их счету 20 и 19 побед соответственно.

Так что есть все шансы улучшить свою статистику. Напомним, что в этом году Рыбакина смогла дойти до финала Australian Open, который проводится на харде. В рамках выступления она выбила из турнирной сетки первую ракетку мира Игу Швентек (Польша). В решающем же матче уступила Арине Соболенко (вторая ракетка мира).

На твердом покрытии Рыбакина действует особенно остро и опасно. Она играет агрессивно, делая невероятные подачи. При этом она максимально использует свое мышление. Ей не требуется много времени для адаптации, как, например, на грунтовых турнирах. Плюс не стоит забывать об уверенности теннисистки и ее способности держать эмоции под контролем.

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Все это может сыграть важную роль в тяжелых матчах с кризисными эпизодами. Стартовую же игру она должна забирать. Да, Брэди прыгнула выше головы, сотворила сенсацию. Но вряд ли куража и опыта хватит, чтобы сломить сопротивление первой ракетки Казахстана.

В случае успеха на старте Рыбакина в 1/8 финала сыграет против победительницы пары Виктория Азаренко (Беларусь) - Слоан Стивенс (США). Любая из этих теннисисток может доставить Елене проблемы. И как раз этот матч станет проверкой текущего уровня казахстанки.

Пока же ее ждет борьба с прыгнувшей выше головы Брэди. Матч намечен на завтра, 9 августа. Ориентировочно он начнется в 06:15 по времени Астаны. Однако не исключено, что из-за погодных условий пройдет позже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2031664-vozvraschenie-rybakinoy-pervaya-raketka-kazahstana-startuet-na-wta-1000-v-kanade/