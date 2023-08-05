Елена Рыбакина потеряла место в топ-3 рейтинга WTA

Елена Рыбакина. Фото: Shi Tang/Getty Images

Первая ракетка Казахстана, теннисистка Елена Рыбакина потеряла свое место в тройке лучших мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

Отметим, что Рыбакина удерживала за собой третью строчку в списке лучших теннисисток мира. Однако теперь в онлайн-рейтинге она переместилась на четвертое место.

Это стало возможным после того, как американка Джессика Пегула добилась успеха на турнире в Вашингтоне (США). Теннисистка дошла до полуфинальной стадии, где сразится с Марией Саккари из Греции.

Рыбакина в свою очередь готовится к турниру, который пройдет в Монреале (Канада). Соревнования состоятся с 7 по 13 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2031385-elena-rybakina-poteryala-mesto-v-top-3-reytinga-wta/