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Александр Бублик потерял одну позицию в рейтинге АТР

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Теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: CARMEN JASPERSEN/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик ухудшил свои позиции в обновленном рейтинге ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов), передает NUR.KZ.

Несмотря на хорошее выступление на Уимблдонском турнире Александр потерял одну строчку и теперь занимает 27-е место в списке лучших теннисистов мира.

Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов поднялся на четыре строчки, расположившись на 134-м месте. Также свои позиции улучшили Михаил Кукушкин (223 место) и Бейбит Жукаев (242 место).

В ТОП-3 все осталось без изменений. Победитель "Уимблдона-2023" испанец Карлос Алькарас сохранил за собой первую строчку.

На втором месте расположился серб Новак Джокович. Тройку лучших замыкает Даниил Медведев из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2028981-aleksandr-bublik-poteryal-odnu-pozitsiyu-v-reytinge-atr/

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