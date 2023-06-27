Александр Бублик снялся с турнира в Мальорке

Александр Бублик. Фото: David Ramos/Getty Images

Первая ракетка Казахстана 26-летний Александр Бублик (26-я ракетка мира) не сыграет на турнире АТР 250 в испанском городе Мальорка из-за усталости, передает NUR.KZ.

В основной сетке 26-летнего казахстанца заменил француз Артур Риндеркнеш, который в первом круге победил испанца Альберта Рамоса (7:6, 7:6).

Напомним, что на прошлой неделе Александр Бублик впервые в карьере выиграл титул серии АТР 500 в немецком городе Галле. В решающем матче он обыграл седьмую ракету мира Андрея Рублева со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

Благодаря этому успеху казахстанский спортсмен поднялся на 26-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Это наивысший показатель в карьере Бублика.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2026636-aleksandr-bublik-snyalsya-s-turnira-v-malyorke/