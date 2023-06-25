Александр Бублик обыграл седьмую ракетку мира в финале турнира в Берлине

Александр Бублик. Фото: Silvia Lore/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (48-е место в рейтинге ATP) одержал победу в финале теннисного турнира категории АТР 500 в немецком городе Галле, передает NUR.KZ.

В решающем матче Бублик сыграл против седьмой ракетки мира Андрея Рублева, представляющего Россию.

Казахстанец шикарно провел первый сет. Он хорошо играл у сетки, а также "пробивал" соперника эйсами. В итоге Бублик забрал раунд со счетом 6:3

Во втором Рублев смог переломить ход встречи. Он выиграл сет со счетом 6:3. В решающем третьем сете Бублик сумел переиграть оппонента, завоевав титул победителя данного турнира. Итоговый счет 6:3, 3:6, 6:3.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2026306-aleksandr-bublik-obygral-sedmuyu-raketku-mira-v-finale-turnira-v-berline/