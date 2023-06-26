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Александр Бублик после победы на турнире в Германии взлетел в рейтинге ATP

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Теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовали актуальные версии рейтингов в одиночном и парном разрядах. Казахстанец Александр Бублик обновил свой рекорд, сообщает пресс-служба Федерации.

Так, Бублик, благодаря победе на турнире АТР 500 в Галле (Германия), взлетел на 26-ю строчку, что является новым личным рекорд спортсмена.

Тимофей Скатов занимает 138-е место. Бейбит Жукаев расположился на 239-м, Михаил Кукушкин - 259-м, Денис Евсеев 320-м, а Дмитрий Попко - 343-м местах.

В парном разряде Александр Недовесов укрепил свое положение и теперь он 51-я ракетка мира, Андрей Голубев - 86-й.

Напомним, на турнире в Галле Бублик обыграл Андрея Рублева (Россия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2026399-aleksandr-bublik-posle-pobedy-na-turnire-v-germanii-vzletel-v-reytinge-atp/

Автор: Роман Кушпелев
Александр Бублик после победы на турнире в Германии взлетел в рейтинге ATP

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