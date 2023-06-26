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Елена Рыбакина снялась с турнира в Истборне за неделю до Уимблдона

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина приняла решение не участвовать в турнире в Истборне. При этом через неделю стартует Уимблдон, на котором она будет защищать титул чемпионки.

О том, что Рыбакина покинет турнир, сообщили на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

"Елена Рыбакина выбыла из Rothesay International из-за вирусного заболевания", – говорится в сообщении.

Сообщается, что Рыбакина, полуфиналистка Истборна в 2021 году, должна была сыграть с китаянкой Ван Сию сегодня, 26 июня. В результате, вместо казахстанки на турнире место займет теннисистка из Чехии Барбора Крейчикова.

Как пишет издание Sports.kz, турнир в Истбурне проходит с 25 июня по 1 июля.

При этом через неделю Елене Рыбакиной предстоит защищать свой титул чемпионки Уимблдона – открытый чемпионат Великобритании по теннису стартует уже 3 июля.

Также напомним, что месяц назад Елена Рыбакина отказалась от участия в матче третьего раунда Ролан Гаррос, также сославшись на заболевание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2026470-elena-rybakina-snyalas-s-turnira-v-istborne-za-nedelyu-do-uimbldona/

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