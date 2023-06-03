Елена Рыбакина снялась с "Ролан Гаррос-2023"

Елена Рыбакина. Фото: olympic.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-я ракетка мира) не сможет продолжить свое выступление на открытом чемпионате Франции - "Ролан Гаррос-2023", пишет пресс-служба турнира.

Елена из-за болезни снялась с матча третьего круга против испанки Сары Соррибес-Тормо (132-я ракетка мира). Ранее Рыбакина одолела чешских теннисисток Бренду Фругвиртову (6-4, 6-2) и Линду Носкову (6-3, 6-3).

Тем самым Сара Соррибес-Тормо без борьбы прошла в 1/8 финала "Ролан Гаррос-2023", где встретится с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) - Беатрис Хаддад Майа (Бразилия).

Таким образом, в одиночном разряде открытого чемпионата Франции больше не осталось представителей Казахстана. Вчера свое выступление завершила Юлия Путинцева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2023251-elena-rybakina-snyalas-s-rolan-garros-2023/